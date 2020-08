Il concorrente Samuel Peron è forse positivo al Coronavirus. Le prove di Ballando con le stelle sono dunque momentaneamente bloccate.

Brutte notizie per i più appassionati fan del programma televisivo dedicato alla danza Ballando con le stelle. Sembrerebbe proprio che le riprese siano momentaneamente in stallo. Siamo forse davanti al secondo rinvio consecutivo di uno dei dance show più amati e seguiti d’Italia? Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Lo show televisivo si sta momentaneamente scontrando con il Coronavirus e con tutti i problemi che un probabile contagiato potrebbe portare. Sono attimi di tensione per la trasmissione condotta da Milly Carducci, che probabilmente potrebbe slittare ad un’altra data per la seconda volta di seguito. Le prove al momento sono ferme, ma le motivazioni non sono state ancora rese ufficiali.

Le voci mormorano che il motivo dello stand-by delle prove di Ballando con le stelle sia da attribuire al ballerino che avrebbe dovuto fare coppia con la sua allieva Rosanlinda Celentano. Proprio così, stando alle recenti indiscrezioni in circolo, Samuel Peron potrebbe essere positivo al Covid. Le prove del dance show sono iniziate soltanto lunedì 24 Agosto, e adesso l’intero cast si è trovato di fronte ad un blocco temporaneo.

Nei giorni scorsi la troupe e l’intero cast si sono sottoposti a diversi controlli sanitari di routine ai tempi della pandemia da Coronavirus. Proprio per questo si suppone che l’improvvisa causa del blocco delle prove sia dovuta ad un’anomalia in ambito medico. Lo studio è al momento interamente chiuso, in attesa di essere sanificato da cima a fondo. Su Peron verranno eseguiti altri test, e l’intero cast e i partecipanti controllati con estrema attenzione.

Ballando con le stelle, probabile un secondo rinvio?

Sono in pausa al momento le riprese del dance show Ballando con le stelle. La motivazione riguarda molto probabilmente uno dei concorrenti, Samuel Peron, il quale potrebbe essere positivo al Coronavirus. Lo show di Milly Carducci, previsto per la primavera 2020, è già stato rimandato una volta a causa della pandemia e del conseguente lockdown. Che queste siano le premesse per un secondo rinvio? Sono tutti in attesa di scoprire come si evolverà la faccenda, e soprattutto se a breve potremo finalmente rivedere i concorrenti ballare sul palco, o se ci sarà da aspettare ulteriormente.