Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly Carlucci: si ballerà così

L’emergenza Coronavirus ha messo in crisi anche diversi programmi televisivi, tra cui anche Ballando con le Stelle. E così nelle ultime ore è arrivato l’annuncio di Milly Carlucci per quanto riguarda le modalità di ballo. Molti programmi ancora non sono tornati in onda, ma ora la stessa presentatrice ha svelato ogni singolo dettaglio sul profilo Instagram del programma di RaiUno. La stessa Carlucci ha rivelato che tutto lo staff è sempre sottoposto a numerosi test con tamponi settimanali.

Ballando con le stelle, parla Milly Carlucci

Non ci saranno novità importanti. Le sfide di ballo possono continuare senza problemi, come succedeva proprio nelle altre edizioni. Chi ballerà in coppia non avrà svantaggi visto che non servirà il distanziamento: tutti i ballerini sono sottoposti a continui controlli. Così la nota conduttrice italiana ha svelato sul profilo Instagram: “Siamo controllati tutte le settimane e grazie a questo possono ballare abbracciati. Voi vedrete il vero ballo sensuale di Ballando con le stelle“.