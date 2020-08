Ballando con le stelle 2020: svelati i nomi dei partecipanti

L’edizione 2020 del programma televisivo Ballando con le stelle è oramai alle porte. Scopriamo insieme i nomi delle coppie ufficiali.

Finalmente si tratta di dati ufficiali. Le coppie dell’edizione di Ballando con le stelle 2020 sono, dopo una lunga attesa, state annunciate. La comunicazione è avvenuta tramite social network e tutti i fan della trasmissione non vedono l’ora di ammirare i ballerini muoversi sul palco. Leggiamo insieme i nomi del cast che prossimamente si esibirà di fronte agli schermi curiosi di tutta Italia.

Leggi anche->Ballando con le Stelle: al via di martedì, la data è un rebus – VIDEO

L’annuncio contenente i tanto attesi nomi del prossimo cast di Ballando con le stelle è comparso sulla pagina ufficiale Facebook del reality show. Il post pubblicato elenca tutte le coppie che si esibiranno nella prossima edizione dello show. I dubbi inerenti ai partecipanti dell’edizione che è oramai alle porte sono dunque stati ufficialmente chiariti, senza lasciare più posto ad alcuna chiacchiera.

Leggi anche->Milly Carlucci, stop a Ballando con le Stelle: “Ecco il nuovo programma”

Tutti gli ultimi rumor e gossip si sono focalizzati soprattutto sulla figura di Alessandra Mussolini e del suo partner. Sui due sono circolate numerose indiscrezioni ed Alessandra è stata attaccata diverse volte, soprattutto da Selvaggia Lucarelli. La presenza delle due donne nel programma è dunque ufficiale, e basta questo a confermare al pubblico che nella prossima edizione ci sarà da divertirsi. La politica, seguendo vie traverse, sarà quindi probabilmente tirata in ballo dai partecipanti stessi e dalle loro discussioni.

Leggi anche->Ballando con le Stelle, ballerina fuori dal cast: timore Coronavirus

Le sorprese per il reality show condotto dall’amatissima Milly Carlucci non sono finite. Arrivano infatti da parte di Costantino Della Gherardesca le conferme che tutti stavamo aspettando. L’uomo ha dichiarato di essere riuscito a tirare fuori il meglio dai partecipanti, in particolar modo da Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, sopra le quali sembrerebbe che tutti i riflettori siano puntati quest’anno.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cast di Ballando con le stelle 2020: i nomi

Oramai la prossima edizione del programma è alle porte. Tramite un post su Facebook pubblicato dalla pagina ufficiale del reality sono stati annunciati i nomi delle tanto attese coppie. Alessandra Mussolini sarà insieme a Mykael Fonts, e Rosalinda Celentano con Samuel Pedron. Anche la bella Elisa Isoardi avrà il suo posto all’interno della trasmissione, e ballerà con Raimondo Todaro.