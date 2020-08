Lutto nel mondo del calcio: ex calciatore stroncato da un malore nel sonno

Il mondo del calcio piange la scomparsa di un altro dei suoi protagonisti: ieri si è spento nel bellunese un ex calciatore.

Tutta Farra d’Alpago e la provincia di Belluno oggi piangono la scomparsa di Paolo Bortoluzzi. Il 52enne era molto conosciuto nel paesino in provincia di Belluno sin da quando era un ragazzino, poiché il padre è proprietario di un albergo in città. Quando è diventato adulto, inoltre, Paolo si è fatto conoscere per le sue imprese sui rettangoli verdi di tutta Italia. Già da giovanissimo aveva mostrato a tutti di avere un talento fuori dal comune nel calcio. L’opportunità di sfondare l’aveva avuta nel 1989 (a 21 anni) quando il Pordenone l’aveva ingaggiato per il campionato di Serie B.

L’anno successivo è stato ceduto al Treviso – sempre in Serie B – ma dopo quella stagione è stato costretto al ritiro. Da diverso tempo, dunque, Paolo si era dedicato ad un altro genere di vita e accantonato il sogno di diventare un calciatore di Serie A.

Morto Paolo Bortoluzzi, l’ex calciatore è morto nel sonno

Sebbene la sua vita non fosse più sotto i riflettori dei campi da calcio, Paolo era riuscito a reinventarsi. La sua vita serena in provincia di Belluno, però, si è spezzata la notte tra sabato e domenica. La sorella lo ha trovato privo di vita nel suo letto ieri mattina ed ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il medico intervenuto sul luogo ha constatato che la morte è avvenuta per cause naturali e che dunque, con ogni probabilità, Paolo è morto ha causa di un infarto o di un malore durante la notte.

La notizia della tragica scomparsa dell’ex calciatore ha sconvolto la comunità di Farra d’Alpago che da ieri continua a condividere messaggi di condoglianze alla famiglia. Secondo quanto rivelato da ‘Il Gazzettino‘, i funerali per l’ex calciatore si terranno martedì 25 agosto.