Andrea Melchiorre ha il Coronavirus, il suo appello ai fan

L’ex corteggiatore della trasmissione Uomini & Donne, Andrea Melchiorre, ha il Coronavirus e lancia un appello ai suoi fan.

Andrea Melchiorre, ex volto della trasmissione Uomini & Donne, ha il Coronavirus e lancia un appello ai suoi fan: “Ho il Covid. Chi ha fatto le foto con me faccia il tampone”. Per lui, è impossibile contattare tutte le persone che ha casualmente incontrato e per questo lancia questo messaggio.

Sottolinea l’ex corteggiatore: “Sono qui in Sardegna dal 2 agosto e sono positivo. Mi è arrivato adesso il test. Non riesco a contattare tutte le persone con cui ho fatto foto in questi 20 giorni, lo dico qua: fate il tampone”.

Come sta Andrea Melchiorre positivo al Coronavirus

Quindi aggiunge: “Non ho sintomi e adesso starò qui altri 15 giorni in attesa di un altro tampone. Chi è stato a contatto con me vada a fare il tampone e stia lontano dalle persone”. Resta comunque in Sardegna l’ex corteggiatore, che pubblica su Instagram una nuova foto e parla di “piacevole isolamento in terra sarda”.

Poco fa, in un nuovo post su Instagram, Andrea Melchiorre ha evidenziato: “Non c’è molto da fare in queste occasioni, armarsi di santa pazienza, riguardarsi ed isolarsi. Avro tempo per pensare e riorganizzare il mio rientro alla vita normale. Sono dell’idea che anche questa sarà un’esperienza che mi farà apprezzare ancor di più la salute e la libertà”.