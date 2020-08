Stasera in tv film | Non dirlo al mio capo 2: cast e episodi, oggi 23 agosto

Stasera in tv film | Non dirlo al mio capo 2: cast...

Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo 2, fiction di Rai 1, riguardano il finale della seconda stagione, che si concluderà oggi, 23 agosto

La serie televisiva Non dirlo al mio capo 2 vede nel ruolo di protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

L’11° e il 12° episodio della nuova stagione andranno in onda oggi, 23 agosto, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

Scopriamo insieme la trama degli episodi finali della fiction.

Non dirlo al mio capo, trama

Lisa Marcelli, vedova con figli, è costretta a tornare a lavoro per mantenere la famiglia dopo essere stata tanti anni lontana dalla pratica legale. L’occasione si presenta quando Lisa ottiene un impiego come praticante presso lo studio dell’avvocato Enrico Vinci.

Per farlo, però, mente sulla sua vita privata, dicendo al cinico avvocato Vinci di essere una donna single e senza figli.

Stagione 2, Episodio 11, Fantasmi e miraggi

Cassandra trascorre la notte con uno sconosciuto e quando poco dopo viene fermata dalla polizia, viene arrestata perché trovata in possesso di cocaina. Enrico, che crede nella sua innocenza, decide di difenderla. L’avvocato poi si scontrerà con Massimo, di cui ha scoperto un oscuro segreto. Lisa non si lascerà convincere da Enrico a non partire con Diego, o almeno così sembrerebbe…

