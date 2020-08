Una festa di notte finisce in tragedia: Stefano muore in piscina e gli amici che sono con lui si accorgono troppo tardi del dramma.

Un giovane muore in piscina durante una festa in corso con diversi amici. La tragedia avviene nella località di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. Il povero Stefano Pirocchi, di 33 anni, si era tuffato tra l’allegria generale ma dopo qualche minuto chi era più vicino a lui si è accorto che il ragazzo non c’era più.

LEGGI ANCHE –> Bambini in piscina contaminata da sostanze pericolose | ricovero urgente

Era finito a picco, e quando i presenti si sono avveduti di dove si trovasse Stefano, purtroppo era già troppo tardi. Lui era già morto e l’hanno riportato fuori orma già privo di vita. Il tutto è accaduto di notte, cosa che ha fatto si che ci si accorgesse con qualche minuto, probabilmente fatale, di ritardo di questa tragedia. Erano le 03:00 del mattino quando una decina di presenti si è tuffata in acqua, poi sono partite le ricerche concluse purtroppo poco dopo con il peggiore possibile degli epiloghi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Piacenza, muore bimba di 4 anni, era caduta in piscina

Muore in piscina, Stefano trovato sul fondo già senza vita

Gli amici hanno condotto anche Stefano al pronto soccorso, come mossa disperata nel tentativo di rianimarlo. Ora si indaga sulle cause della morte, con il magistrato di turno che ha disposto il sequestro della salma. Nei prossimi giorni verrà svolto anche un esame autoptico che dovrà dare risposte certe sulla morte del 33enne. Il corpo attualmente è posto sotto custodia nell’obitorio dell’ospedale di Fermo e certamente a stroncare la vittima deve essere stato un malore improvviso. Da valutare se a livello cardiaco o celebrale, oppure potrebbe trattarsi di una congestione avvenuta con un bagno fatto subito dopo avere mangiato.

LEGGI ANCHE –> Bambina annega in piscina | il dramma davanti agli amichetti