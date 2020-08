Alcuni bambini in una piscina nelle cui acque si riversa una quantità in eccesso di materiali nocivi. Vanno subito in ospedale.

Il disperdersi di sostanze chimiche in eccesso costa a due bambini in piscina il ricovero urgente in ospedale. Le acque sono risultate contaminate all’interno di una struttura ricreativa del Suffolk, meta di molti vacanzieri in Inghilterra.

Ed anche altri due bambini ed altrettanti adulti hanno necessitato delle cure dei servizi di soccorso per lo stesso motivo. Alcuni turisti avevano lamentato delle grosse difficoltà nel respirare, una volta che sono entrati nella piscina. Lo stabilimento turistico è aperto appena dal 2019. In questa spiacevole situazione hanno dovuto intervenire ben sei squadre dei vigili del fuoco e quattro ambulanze, oltre a due automediche ed alla polizia. Proprio i pompieri hanno riscontrato una perdita importante di ipoclorito di sodio, molto comune nella manutenzione delle piscine.

Bambini piscina, ricovero per quattro piccoli e due adulti

Si tratta di un materiale pericoloso per l’uomo se avviene un contatto diretto. Per bonificare l’edificio dove sorge la piscina al chiuso si è resa necessaria una ventilazione con tanto di interventi specifici. La direzione della struttura ha annunciato l’apertura di una inchiesta interna, specificando come però la quantità di ipoclorito in questione non fosse sufficiente per rappresentare un serio rischio per i bagnanti. Tuttavia qualche adulto e dei bambini in piscina hanno riscontrato degli spiacevoli effetti sulla loro persona, anche se sostanzialmente i ricoveri sono avvenuti a scopo precauzionale. La proprietà del resort si è scusata con le persone coinvolte.

