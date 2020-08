Lutto nel cinema: muore a 58 anni il regista Benny Chan

Si è spento prematuramente a Hong Kong per un cancro rinofaringeo Benny Chan, regista di “Shaolin – La leggenda dei monaci guerrieri” e “New Police Story”.

Non ce l’ha fatta il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico cinese Benny Chan Muk-Sing, maestro dei blockbuster d’azione, direttore di film di grande successo come “Senza nome e senza regole”, “New Police Story”, “Rob-B-Hood” e “Shaolin – La leggenda dei monaci guerrieri”. Si è spento a Hong Kong all’età di 58 anni per un cancro rinofaringeo.

Benny Chan era nato nell’ex colonia britannica il 7 ottobre 1961. L’anno scorso si era ammalato improvvisamente durante le riprese del suo ultimo film, “Raging Fire”: dopo alcuni accertamenti aveva scoperto di avere un tumore al naso. Negli ultimi mesi era stato ricoverato al Prince of Wales Hospital di Hong Kong e poi trasferito all’Hong Kong Sanatorium & Hospital, dove è deceduto. Lascia la moglie e due figli.

Leggi anche –> Morto a 35 anni l’attore e regista Ash Christian: mondo del cinema in lutto

Leggi anche –> Addio a Ben Cross: morto l’attore di Momenti di gloria e Star Trek

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il lascito di Benny Chan

La carriera di regista di Benny Chan era iniziata nel 1990 quando diresse il suo primo film, “A Moment of Romance”, prodotto da Johnnie To Kei-Feung con protagonista il pluripremiato Andy Lau affiancato da Jacklyn Wu e Ng Man-tat (miglior attore non protagonista agli Hong Kong Film Awards). Nel 1993 fu la volta di “The Magic Crane”, e nel 1996 di “Big Bullet” che gli valse la nomination come miglior regista agli Hong Kong Film Awards e lo fece conoscere a Jackie Chan, con cui realizzò “Senza nome e senza regole” (1998), uno dei film più noti del grande attore girato a Hong Kong (e il primo interamente in inglese).

Il fortunato sodalizio con Jackie Chan proseguì dando origine ad alcuni fra i più memorabili classici del film d’azione, tutti premiati nei principali festival asiatici: “New Police Story” (2004), “Rob-B-Hood” (2006) e “Shaolin – La leggenda dei monaci guerrieri” (2011). Sena dimenticare “Divergence” (2005) e “Connected” (2008), premiati entrambi agli Hong Kong Film Awards, e “Target Invisibile” (2007). Nel 2013 il regista diresse inoltre il film “The White Storm”, presentato fuori concorso in chiusura al Festival del Cinema di Roma.

EDS