Sandra e Raimondo non avevano figli: la famiglia allargata della coppia

La famiglia allargata di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: la coppia non aveva figli, ma aveva adottato un’altra famiglia.

Loro sono stati probabilmente la famiglia più longeva della televisione italiana: stiamo parlando di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, protagonisti di tanti momenti di comicità. Ebbero un successo tale che il pubblico entrò nella quotidianità della coppia con Casa Vianello.

Ma come tutti sanno vissero sempre ‘da soli’, in quanto non hanno avuto figli naturali. Hanno però adottato i coniugi filippini Magsino: i due iniziarono a lavorare in casa della coppia dagli anni Novanta. Avevano a loro volta due figli, John Mark – italianizzato in Gianmarco – e Raimond, molto attaccati ai due attori.

Cosa fa la famiglia allargata di Sandra e Raimondo oggi?

Per i due bambini, Sandra e Raimondo erano ‘gli zii’. Ora i due sono cresciuti e si stanno costruendo una vita in Italia: hanno ereditato l’attico di Segrate che fu della coppia della tv e hanno trovato delle occupazioni. Gianmarco, in particolare, si era iscritto alla Facoltà di Economia, che poi ha lasciato per seguire corsi di memoria e lettura veloce. Attualmente si occupa di network marketing.

Suo fratello Raimond, invece, terminati gli studi liceali ha aperto una società immobiliare. Ma i loro genitori invece? Edgar e Rosalie, così si chiamavano i figli ‘adottivi’ di Sandra e Raimondo, si dedicano alle attività di una onlus che hanno aperto nelle Filippine e che ovviamente hanno dedicato alla memoria di chi li ha aiutati molto.