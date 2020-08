Liguria, lancia i mobili dalla finestra: folle gesto di una donna | VIDEO

Palmaro, donna furiosa lancia mobili in strada: da chiarire le motivazioni dell’attacco di rabbia, sul posto polizia e Vigili del Fuoco.

Sono ancora da chiarire le ragioni che, questa mattina, hanno spinto una donna a lanciare mobili e oggetti casalinghi dal balcone di casa, giù in strada. E’ successo in Liguria, a Palmaro, per l’esattezza in via San Remo, altezza civico 122. La signora, per motivi ancora da chiarire, in un impeto di rabbia ha iniziato a lanciare in strada sedie, barattoli, e oggi vari. Sul posto, avvisati dai vicini di casa, sono intervenuti la polizia di stato (con cinque pattuglie, pare) e i Vigili del Fuoco, insieme ad un’automedica del 118. Non si registrano feriti, ma al termine dell’intervento delle forze dell’ordine la donna è stata sottoposta ad un trattamento sanitario obbligatorio ed è stata portata via da un’ambulanza scortata dalla polizia.

Palmaro, donna furiosa lancia mobili e oggetti in strada

Non sono state date motivazioni sul folle gesto della donna. Gli oggetti lanciati in strada durante il raptus di rabbia hanno causato diversi danni alle macchine parcheggiate, ma per fortuna non hanno colpito nessun passante o residente della zona. La strada è stata momentaneamente chiusa durante l’intervento delle forze dell’ordine, ma è stata riaperta dopo che tutti gli oggetti sono stati rimossi.

