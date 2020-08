Matteo Salvini: “Coronavirus? Basta paura e terrorismo mediatico”

L’intervento del leader della Lega, Matteo Salvini, che in un’intervista sbotta: “Coronavirus? Basta paura e terrorismo mediatico”.

Più di 800 casi in 24 ore, oltre mille focolai attivi, prese di posizione contro la riapertura delle scuole e il mantenimento delle elezioni per il prossimo 20 settembre. In Italia, inizia a esserci apprensione per i nuovi numeri del contagio da Coronavirus.

Certo, sono dati che vanno letti e contestualizzati. Il dato dei tamponi effettuati ieri, ad esempio, è il secondo più alto dall’inizio della crisi. Poi gran parte dei contagiati sono asintomatici, le vittime sono da giorni sotto quota dieci e i ricoveri in terapia intensiva si alzano, ma senza picchi preoccupanti.

L’intervista di Matteo Salvini, all’attacco sul Coronavirus

In questo contesto, il leader della Lega Matteo Salvini ha evidenziato in un’intervista a Radio Radio: “Stiamo preparando una denuncia al governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con l’aggravante del Coronavirus e dei problemi sanitari”. Dice no a un rinvio delle elezioni. “Se viene tolto a milioni di italiani questo diritto, così come ai bimbi quello di andare a scuola, non staremo a guardare”, sottolinea.

“Gli italiani stanno facendo sacrifici. Stanno dimostrando buon senso e non meritano di vivere tra paura e terrorismo mediatico”, evidenzia ancora Matteo Salvini nel corso dell’intervista. Infine l’attacco al ministro Lucia Azzolina: “Il suo problema è che è totalmente incapace di gestire la scuola”. E conclude: “Io da papà voglio sapere a che ora potrò accompagnare mia figlia a scuola e quando potrò andare a riprenderla”.