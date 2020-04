Milly Carlucci, stop a Ballando con le Stelle: “Ecco il nuovo programma”

Milly Carlucci non intende stare ferma dopo lo stop forzato di Ballando con le Stelle a causa dell’emergenza Coronavirus: l’annuncio del nuovo programma

La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Blogo dopo che è saltato l’appuntamento settimanale con il programma RAI. L’emergenza Coronavirus ha sconvolto la programmazione, ma la stessa conduttrice è pronto ad intrattenere il pubblico sul web. Come ha svelato durante l’intervista ci sarà un programma formato social: “Si chiama ‘iorestoacasashow’ ed andrà online sui nostri social due volte alla settimana, al martedì e al venerdì alle ore 14 dal 7 aprile. Si tratta di un game show destinato al pubblico del web e creato dal nostro gruppo di ‘Ballando’, che non è rimasto fermo di questi tempi e che lo ha realizzato gratuitamente”.

Poi ha aggiunto le modalità del programma: “In ogni puntata di questo appuntamento due personaggi si cimenteranno in alcune challenge, con prove di abilità molto divertenti. Nella prima puntata si sfideranno Paolo Belli e Simone Di Pasquale, che verranno giudicati da Fabio Canino”.

Milly Carlucci, l’annuncio

Infine, la stessa celebre conduttrice ha rivelato quando potrebbe ritornare con Ballando con le Stelle: “Se mi chiedi quando andremo in onda non so proprio risponderti, appena l’azienda ci darà l’ok noi non ci faremo trovare impreparati, di certo occorrerà capire come si evolverà l’emergenza sanitaria nelle prossime settimane e poi da quello si potrà decidere quando parti”.