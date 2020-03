Ballando con le Stelle, ballerina fuori dal cast: timore Coronavirus

Per Ballando con le Stelle ci sarà un cambio nel cast. Una delle maestre di danza non tornerà nello show, perché vive a Hong Kong. Si temono i rischi per il contagio da Coronavirus.

I fans di Ballando con le Stelle, il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, saranno dispiaciuti di non rivedere un volto noto allo show. La maestra di danza Alessandra Tripoli, che era presente nel programma dal 2014, non sarà più presente nello show per l’emergenza Coronavirus.

La maestra di danza Alessandra Tipoli è tornata da poco da Hong Kong dove vive col marito Luca Urso, anche lui ballerino, da qualche anno. “Abbiamo preso una casa a Hong Kong, dove ci siamo esibiti tanto in passato e dove i ballerini italiani sono richiestissimi. Lì abbiamo iniziato a insegnare in alcune scuole di ballo e organizziamo molti spettacoli. Tutt’ora facciamo avanti e indietro tra Roma, dove viviamo per lavoro, la Sicilia, dove ci sono le nostre famiglie, e la Cina: è una vita frenetica”, così aveva commentato Alessandra la sua vita in Cina. e, per le nuove direttive, non potrà partecipare alle prove della trasmissione. La notizia arriva dalla giurata del programma Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle e la nuova edizione

La nuova edizione di Ballando con le Stelle dovrebbe iniziare sabato 28 marzo, salvo imprevisti. Fin’ora sono confermati nel cast i concorrenti Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, Daniele Scardina, Antonio Maria Catalani. Tra le insegnanti, oltre a Alessandra Tripoli, non farà ritorno neanche Samanta Togni, la quale era stata presente fin dalla prima edizione del programma ma ha scelto di andar via dal programma per dedicarsi ad altri progetti.

