Neonato abbandonato in un centro di riciclaggio: caccia alla mamma

Il cadavere di un neonato è stato trovato stamattina, avvolto in un asciugamano rosa, in un centro di raccolta dei rifiuti: il Bowling Back Lane Household Waste Recycling Center di Bradford, nello Yorkshire, in Inghilterra. La Polizia locale ha ora lanciato un appello a chiunque sia in grado di contribuire alla ricerca della madre del bambino, che potrebbe trovarsi a sua volta in pericolo.

L’indizio chiave nella triste vicenda del neonato abbandonato

La Polizia del West Yorkshire ha dichiarato in una nota ufficiale che “i servizi di emergenza si sono recati oggi Bowling Back Lane a Bradford, dove purtroppo è stato trovato un neonato morto. Il bambino era avvolto in un asciugamano rosa che raffigura l’isola di Fuerteventura in giallo su sfondo viola. Sull’asciugamano c’erano varie immagini associate a luoghi tropicali, tra cui anche pesci, cavallucci marini e una palma”. “Chiunque abbia informazioni – si legge ancora – è invitato a contattare la Polizia del West Yorkshire telefonicamente o via Internet”.

Sara Hollins, capo dell’ostetricia di Bradford, ha fatto sapere che “la nostra priorità principale è trovare la mamma del bambino poiché siamo preoccupati per il suo benessere e vogliamo assicurarci che riceva cure mediche e supporto adeguati”. “È probabile – ha aggiunto – che la mamma venga dalla zona di Bradford”.

