Un neonato abbandonato in mezzo a cumuli di spazzatura dentro ad una discarica. Attaccato a sé aveva pure il cordone, ora si indaga.

Delle persone hanno trovato un neonato abbandonato all’interno di una discarica. Il piccolo era poggiato su di un cumulo di rifiuti che traboccavano da un bidone della spazzatura ed aveva ancora il cordone ombelicale attaccato.

Era inoltre avvolto in un sacchetto di plastica. Alcuni dipendenti della discarica hanno sentito il neonato abbandonato piangere. Il fatto è accaduto in Cina, nella regione settentrionale di Ningxia. Per fortuna l’infante sta bene, dopo avere ricevuto immediata assistenza. Al momento si trova in un ospedale del posto mentre la polizia locale ha aperto una indagine ufficiale. L’intento è rintracciare chi lo ha lasciato lì da solo, esponendolo ad un grave rischio. L’uomo che per primo si è accorto della presenza del piccino ha anche realizzato un video in cui ha ripreso il tutto. Lui stesso ha individuato le autorità e ha detto loro che il bimbo sembrava essere nato da appena qualche ora.

Neonato abbandonato, non è il solo episodio avvenuto in questi giorni in Cina

L’indagine va avanti e con tutta probabilità gli agenti proveranno ad acquisire ulteriori informazioni estrapolando delle immagini dalle telecamere del circuito chiuso di sicurezza installate in zona. Appena qualche giorno fa c’era stato un episodio simile, questa volta nella parte meridionale della Cina. Una coppia di giovani genitori ha abbandonato al proprio destino una bambina perché indesiderata. Loro hanno detto alla polizia di volere un maschietto, dopo che già la coppia aveva avuto altre due femmine.

