Antonella Mosetti | regina di seduzione in bikini | ‘Nessuna come te’ FOTO

Meravigliosa Antonella Mosetti. La romana regala delle fotografie nelle quali mette in mostra il meglio di sé, esteriormente parlando.

Molto meglio delle ragazzine e delle starlette che affollano Instagram: è Antonella Mosetti. Il cui fascino non tramonterà mai. La 44enne romana è un vero spettacolo in bikini, con un corpo abbronzatissimo e tonico, frutto di tanta cura della propria persona. Sul suo profilo social, la showgirl regala tanti scatti di quelli capaci di far fermare il mondo circostante. Lei è uno splendore unico e non c’è verso di pensarla in altra maniera. Di credenziali per persuadere anche il più resistente dei detrattori, la Mosetti ne ha in abbondanza.

Visualizza questo post su Instagram 🧚🏻 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖤❤️💜💙 (@antonellamosetti) in data: 20 Ago 2020 alle ore 2:14 PDT

Lei sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna, dopo avere visitato altre rinomate località di mare del Sud Italia in particolare. E l’estate di Antonella è più calda che mai a causa delle immagini che lei stessa regala ai suoi ammiratori. Super sensuale, super femminile, super bella. La Mosetti è uno spettacolo unico. E poi c’è quel suo sguardo che ammalia.

Antonella Mosetti, una regina di seduzione

Visualizza questo post su Instagram 💓 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖤❤️💜💙 (@antonellamosetti) in data: 19 Ago 2020 alle ore 4:52 PDT

Anche e soprattutto il gioco di sguardi di cui lei è capace piace molto ai suoi numerosi followers. Niente da dire: la showgirl è sensazionale, ancora di più in costume con quelle curve pericolose. E la buona notizia è che, ad ogni scatto, ne fa sempre seguito un altro anche più conturbante del precedente.

