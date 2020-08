Aurora Ramazzotti, il fidanzato Goffredo fa divertire anche mamma Michelle Hunziker. Tutti insieme si trovano in vacanza in Versilia.

Come riporta il settimanale Nuovo in edicola in queste ore, la vacanza della famiglia Hunziker/Ramazzotti sta andando a gonfie vele. Il deus ex machina del divertimento di tutti sembra essere proprio Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora.

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti lancia una sfida: “Dimostrami che non stai mentendo”

Il giovane, che presto dovrebbe andare a convivere con la figlia di Eros, ha conquistato tutti. Michelle ne parla in questi termini: “Grazie al periodo di lockdown che abbiamo trascorso tutti insieme nella mia casa di Bergamo, ho conosciuto meglio il fidanzato di Aurora: è un ragazzo davvero meraviglioso”.

Leggi anche –> Fidanzato Aurora Ramazzotti | chi è Goffredo Cerza | età, carriera e vita privata

Michelle, con le figlie e Goffredo scoppia l’amore e il divertimento

Sulla barca con la quale stanno trascorrendo le vacanze ci sono oltre ad Aurora anche le altre figlie di Michelle Sole e Celeste. Goffredo è molto legato anche a loro come mostrano alcune foto pubblicate da Nuovo nelle quali si vede il giovane scherzare e giocare con le bimbe.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Insomma una vera e propria famiglia felice che corrisponde anche ad un momento lavorativo di Michelle positivo: “Quest’anno ero tentata di non fare niente per stare con la famiglia, ma non è il momento di dire no. Quando c’è il lavoro va apprezzato” spiega la Hunziker pronta alla registrazione della terza edizione di All together now insieme a J-Ax.