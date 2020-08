Positivi al Coronavirus nel Cagliari: ritiro sospeso

Ritiro del Cagliari sospeso in queste ore: dopo il neo acquisto Desposov, trovati altri due positivi al Coronavirus.

Non si fermano i casi di positività nel calcio: dopo quanto sta avvenendo nella Premier League, con 14 positivi in un giorno, e il caso di Mirante e dei due Primavera della Roma, gli ultimi positivi arrivano dal Cagliari.

Ancora non è chiara quale sia la situazione, ma a quanto pare dopo il bulgaro Despodov sono saliti a tre i giocatori del Cagliari positivi al Covid. Due altri giocatori, in sostanza, sono stati trovati positivi nelle ultime ore e così ha società è dovuta correre ai ripari.

Chi sono i tre giocatori del Cagliari positivi al Coronavirus

Dalle informazioni che si hanno finora, i tre calciatori del Cagliari sarebbero asintomatici e in isolamento. In attesa dei risultati del secondo tampone, con uno screening completo, è stato al momento sospeso il ritiro di Aritzo. Kiril Despodov, classe 1996, è un attaccante bulgaro arrivato a Cagliari nel gennaio 2019.

Avendo poco spazio in squadra, l’estate scorsa è passato in prestito allo Sturm Graz, facendosi notare nel campionato austriaco con 19 presenze e 8 gol. Nel giro della nazionale bulgara da diversi anni, torna dunque a Cagliari. Qui durante le visite mediche è stato trovato positivo. Non si conoscono i nomi degli altri due contagiati.