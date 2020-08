Viviana Parisi e Gioele: si indaga sulle celle telefoniche

Resta il mistero rispetto a quanto accaduto a Viviana Parisi e al figlio di 4 anni, Gioele: si indaga sulle celle telefoniche.

Nuova fase dell’inchiesta che riguarda la sparizione di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, avvenuta la mattina del 3 agosto. Come si ricorderà, la sparizione avvenne sull’Autostrada Palermo-Messina, poco dopo un incidente, quindi l’8 agosto la giovane mamma venne ritrovata morta a non molta distanza.

Del piccolo invece non ci sono tracce e il padre ha anche lanciato un appello a quanti volessero ritrovarsi domani mattina per prendere parte alle ricerche. In questi giorni, sono stati impegnati nelle operazioni 14 unità del Dipartimento regionale di Protezione civile, tra cui tre squadre cinofile, sei unità del Corpo Forestale e due unità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Le ricerche senza sosta di Gioele, figlio di Viviana Parisi

I Vigili del fuoco hanno messo a disposizione due droni e in generale sono una 70ina le persone impegnate nelle ricerche. C’è poi un altro aspetto: riguarda cosa può essere accaduto quel 3 agosto, negli attimi successivi all’incidente e quindi chi può aver visto e non essere ancora uscito allo scoperto. Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, spiega che si sta facendo davvero l’impossibile per ricostruire questa vicenda.

Effettuati infatti in questi giorni i rilievi scientifici, le audizioni di testimoni e l’autopsia. Adesso la Procura sta facendo eseguire “delle analisi dei tabulati delle celle telefoniche di Caronia e delle zone limitrofe per individuare le persone presenti sul posto il 3 agosto, per capire chi fosse lì in quel momento”. Si tratta di “indagini obbligatorie e di routine”, ma la speranza è che da qui possano emergere elementi utili a chiarire il mistero.