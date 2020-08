Adriana Volpe si è confessata in una lunga intervista parlando della sua nuova sfida che ha iniziato da poche settimane: ecco la verità

Novità importanti per quanto riguarda il futuro della trasmissione Ogni mattina. Sicuramente su Tv8 è sempre molto difficile arrivare al grande pubblico, ma la coppia formata da Adriana Volpe e Alessio Viola ce la sta mettendo tutta dal lunedì al venerdì presentando il programma nonostante gli ascolti bassi. Ma non si chiuderà come svelato dalla stessa Volpe ai microfoni del settimanale Nuovo Tv: “Chiusura? Ma quando mai, io e Alessio navighiamo in splendide acque e siamo tranquillissimi. Gli ascolti saliranno. Solo a settembre comincerà la vera competizione”.

Leggi anche –> Adriana Volpe, possibile cancellazione del nuovo programma Ogni Mattina



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Adriana Volpe, la verità della conduttrice

Sempre la stessa Volpe si è lasciata andare sul settimanale Nuovo Tv parlando di ciò che succederà nei prossimi mesi: “Arrivati dicembre tireremo le somme. Sono convinta che gli ascolti raddoppieranno. Io scendo in campo per vincere, non per partecipare”. Infine, una battuta anche su Alessio Viola: “Noi due siamo molto tranquilli. Non ho mai lavorato così bene in vita mia. Abbiamo una bella sinergia”.