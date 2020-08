Ornella Muti, la figlia Naike attacca Adriano Celentano: “Devi ringraziarla”

Naike Rivelli non le manda a dire ad Adriano Celentano. Su Instagram usa toni duri contro il “Molleggiato”, che come noto ebbe una relazione clandestina con sua madre.

Naike Rivelli contro Adriano Celentano: la figlia di Ornella Muti, attraverso Instagram, usa con parole e toni duri sul “Molleggiato”, protagonista di una relazione clandestina con sua madre nell’ormai lontano 1981, quando i due attori girarono il fortunato film Innamorato Pazzo.

Tra loro fu subito copi di fulmine (anche artisticamente), nonostante lui fosse già sposato con Claudia Mori e lei stesse con Federico Fachinetti. In seguito condivisero anche il set de Il Bisbetico Domato. E la tanto chiacchierata love story segreta in effetti ci fu, anche se il cantautore lo confessò solo nel 2014, con grande irritazione della Muti, che non era stata informata al riguardo.

Ornella Muti difesa dalla figlia Naike

Naike Rivelli ha trovato “molto sgarbato, maleducato ed egocentrico” il fatto che la Mori e Celentano parlino così disinvoltamente dei loro tradimenti, coinvolgendo inevitabilmente anche altre persone. “Vi dico io quale sarà la risposta dei signori in questione: Silenzio Stampa”, preannuncia la ragazza, prima di rivolgere una dura invettiva alla società italiana al suo paese “corrotto, classista, ipocrita gestito da politici e famiglie potenti”.

Niente sconti neppure alle “presentatrici televisive che fanno gossip trash tv”, alle influencer che “ignorano appelli importanti da altre donne” e al “giornalismo non imparziale”. Ma il bersaglio principale di Naike Rivelli è proprio Celentano: “Caro Adrian, invece di sputare tristi affermazioni sul passato, perché non ringraziare la mamma, che grazie a quei due film che hai fatto assieme a lei ti ha reso noto come attore in tutto il mondo?”. Si attende una risposta…

