Inter Shakhtar Donetsk Europa League: streaming, diretta tv, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Inter e Shakhtar Donetsk, valida per le semifinali dell’Europa League: vedere in streaming gratuito, diretta tv, formazioni probabili.

Dopo aver eliminato lunedì scorso il Bayer Leverkusen, l’Inter di Antonio Conte è oggi l’unica squadra italiana rimasta in gioco in questo rush finale delle coppe europee e in particolare si gioca l’accesso alla finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.

Gli uomini di Antonio Conte a questo punto ci credono e puntano a mettere in cassaforte quest’anno almeno un trofeo, dopo essere arrivati secondi in campionato. Il penultimo ostacolo è la partita di oggi: chi vince sfida il Siviglia in finale il prossimo 21 agosto.

Inter Shakhtar Donetsk: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 21.00 alla ‘Merkur Spiel-Arena’ di Düsseldorf sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su Tv8. Si potrà seguire la diretta streaming dell’evento anche su Now Tv e Sky Go. Inoltre, sul sito di Tv8 è possibile seguire in streaming la diretta della partita.

Ci sono due precedenti tra le due squadre, che risalgono all’estate 2005, quando si affrontarono in Champions League, nel terzo turno preliminare, sfida di andata e ritorno. All’andata, esordì ufficialmente Julio Cesar e l’Inter si impose in Ucraina per due a zero, gol di Martins e Adriano. Al ritorno, a porte chiuse per la squalifica legata alle contestazioni nell’euroderby dell’anno prima, finì uno a uno e segnarono Recoba ed Elano.

Inter Shakhtar Donetsk, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Castro sono pronti per la sfida di stasera e hanno fatto le loro scelte. Queste le possibili formazioni: