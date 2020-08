Brutta notizia per l’Atletico Madrid, con due suoi giocatori risultati positivi al Coronavirus. Ma la squadra andrà in Portogallo per la Champions League.

Svelati i nomi dei due calciatori dell’Atletico Madrid positivi al Coronavirus. Si tratta di Angel Correa e di Sime Vrsaljko, i cui test hanno dato esito positivo. Nonostante ciò il club spagnolo partirà regolarmente per Lisbona, dove è in programma la Final Eight di Champions League.

LEGGI ANCHE –> Diabete | la modella malata non ce l’ha fatta | è morta a 33 anni | FOTO

I quarti di finale si svolgeranno infatti in gara unica in due degli stati della capitale del Portogallo, fino alla finale prevista per il prossimo 23 agosto. Correa e Vrsaljko si trovano in isolamento, tutti e due sono asintomatici. Lo staff medico dell’Atletico Madrid ha anche fatto sapere di avere individuato degli anticorpi nell’organismo del terzino croato. Infatti Vrsaljko, ex Genoa, Sassuolo ed Inter, li avrebbe sviluppato già da mesi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Tania Cagnotto Tokyo 2020 | ‘Niente Olimpiadi | sono incinta’ | FOTO

Atletico Madrid, Correa e Vrsaljko in isolamento a casa

Nel frattempo tutti i membri della rosa biancorossa ed anche i membri dello staff di ogni livello hanno svolto il test del tampone. Nessun altro positivo è emerso a seguito di questi controlli a tappeto. Anche in virtù di ciò, l’Atletico raggiungerà normalmente Lisbona per confrontarsi contro il Red Bull Lipsia giovedì 13 agosto, con la gara in agenda per la sera. La positività di Correa e Vrsaljko ha comportato come unica conseguenza diretta per la squadra l’annullamento della sessione di allenamento di gruppo prevista in origine per la mattinata di domenica 9 agosto 2020. Ora i due giocatori resteranno in isolamento fiduciario in casa loro, in attesa di poterli valutare nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE –> Sara Errani | protocolli anti Covid violati dopo un match di tennis | VIDEO