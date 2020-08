Ghemon, il rapper fidanzato: chi è Giulia Diana, cosa sapere su lei

Chi è Giulia Diana, fidanzata del rapper Ghemon: cosa sapere su di lei, passioni e lavoro, il rapporto col cantante.

Organizzatrice di eventi, manager, vegana convinta, tanto da essere attivista e blogger col nome SEITANtoFICA, Giulia Diana è la fidanzata del cantante rapper Ghemon. Stanno insieme da diversi anni, ma lei preferisce tenersi lontana dai riflettori.

Ha diversi tatuaggi e uno è dedicato proprio a Ghemon, come ha spiegato in un’intervista: “Sulla schiena ho le figure della Madonna dell’Arco, vale a dire la santa patrona di Napoli, e di Giovanni Battista, il personaggio biblico. Lui sta regalando a lei un cuore nuovo di zecca, un po’ come ha fatto il mio fidanzato con me quando ci siamo conosciuti”.

Cosa sapere su Giulia Diana, fidanzata di Ghemon

Su Instagram, qualche tempo fa, Giulia Diana – che a febbraio 2019 ha raggiunto Ghemon a Sanremo per stargli vicino durante la partecipazione al festival – ha condivisione alcune riflessioni sull’amore: “La cosa più semplice e complicata al mondo… Ci si ama e ci si odia, si diventa la colonna d’appoggio dell’altro ma anche un palloncino gonfiato a elio che si perde nel cielo”.

La ragazza ha aggiunto poi: “L’amore è una cosa semplice ma è anche sacrificio, il bellissimo e complicato sacrificio di accettare l’altro per quello che è e non per quello che vorresti che fosse”. Il loro è dunque un amore lontano dai riflettori, ma è soprattutto un rapporto forte, fatto di grande complicità.