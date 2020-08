Federico Zampaglione Tiromancino: chi è la compagna Giglia Marra

Chi è l’attrice Giglia Marra, compagna del cantante e anima dei Tiromancino, Federico Zampaglione: carriera e curiosità.

Attrice in teatro e autrice di canzoni, apparsa in diverse fiction come Distretto di Polizia, Squadra Antimafia e Vivere, Giglia Marra è da diversi anni la compagna di Federico Zampaglione, dopo la rottura del cantante con la sua storica ex Claudia Gerini.

Leggi anche –> Tiromancino, chi sono: storia della band di Federico Zampaglione

La compagna del leader dei Tiromancino è stata premiata per il cortometraggio Cristallo che le ha permesso di vincere il Nastro d’Argento, e con questo ha ottenuto anche la candidatura ai Globi d’Oro. Ha un profilo Instagram con qualche migliaio di follower.

Leggi anche –> Chi è Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino: età e vita privata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità su Giglia Marra, compagna di Federico Zampaglione

Sui social network ama condividere anche momenti del proprio privato, proprio al fianco del compagno cantante. Sul loro incontro, ha rivelato in un’intervista al settimanale ‘Lei’: “È successo in un locale. Una mia amica l’ha visto e, sua fan, mi ha chiesto di scattarle una foto insieme. Poi lui mi vide mi chiese il numero del telefono. Abbiamo iniziato a scriverci e…”.

Protagonista del videoclip del brano “Noi casomai” dei Tiromancino, presentato nelle Giornate degli Autori del 75° Festival di Venezia, è molto legata a questa canzone, che Federico Zampaglione le ha dedicato. Ha detto a ‘Donna Moderna’: “Se mi avessero detto da piccola: un giorno t’innamorerai di un cantante, un poeta che scriverà canzoni meravigliose ispirate a te, non ci avrei mai creduto!”. Di recente, è stata protagonista di ‘Bianca’, lo short thriller domestico girato da Zampaglione durante il lockdown. La coppia ha rimandato le nozze, che si sarebbero dovute celebrare in Puglia e non ha nascosto di volere un figlio.