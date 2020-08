Coronavirus, lo sfogo di un infermiere: “Tanto a voi cosa frega”

Lungo e durissimo sfogo su Facebook di un infermiere in prima linea contro il Coronavirus: “Tanto a voi cosa frega”.

Ha scelto Facebook per intervenire polemicamente e sfogarsi, dopo la risalita dei casi di Coronavirus in questi ultimi giorni. Lui è Marco Bellafiore, infermiere del Policlinico Umberto I di Roma e ci tiene subito a precisare che il suo è un post polemico.

Parla dei turni massacranti in ospedale e accusa in romanesco: “Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n’è coviddi, che stasera annamo a ballà. Intanto, a 30 gradi e con una tuta da centro dimagranti sobrino, ce stamo noi, non voi”.

Lo sfogo dell’infermiere contro chi nega il Coronavirus

L’infermiere usa toni molto duri nel suo sfogo, parla di chi è costretto a “stare con un tubo in gola”, facendosela addosso, ma anche di chi – come lui e i suoi colleghi – “per un indennità di quasi 100 euro (lorde) al mese, si fanno turni interi in stile palombaro grondando acqua tipo che ce poi fa rafting quando se levamo la tuta”.

“E intanto noi se respiramo la stessa aria calda dentro una mascherina per ore per i ca***cci vostri”, prosegue nelle accuse, criticando anche chi nonostante la situazione ha deciso di andare in vacanza. Conclude l’infermiere: “Io ancora non ce so andato. Sarà per questo che so un po’ polemico”.