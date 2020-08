Al Bano fa infuriare il figlio Yari, tutta “colpa” di Loredana Lecciso. Cosa è successo tra i due, l’ennesimo screzio tra padre e figlio.

In base a quanto riporta il Settimanale Nuovo Al Bano avrebbe seriamente intenzione di convolare a nozze con Loredana Lecciso. I due pare abbiano ampiamente superato la crisi di qualche tempo fa e abbiano deciso di coronare il loro amore con l’ufficialità del matrimonio.

In tal senso va anche la notizia, fornita sempre da Nuovo, che Romina avrebbe deciso di allontanarsi definitivamente da Cellino San Marco onde evitare spiacevoli equivoci.

Forse è proprio questo aspetto che sempre secondo Nuovo ripreso poi da Leggo e altri siti ha scatenato l’ira di Yari Carrisi. Il figlio di Al Bano e Romina ha un rapporto molto particolare col padre tanto che di recente ha deciso di non utilizzare più il cognome paterno almeno nel profilo Instagram dove infatti appare come Yari Power.

In realtà due settimane fa proprio Yari sul suo profilo ha fatto un grande attestato di stima professionale nei confronti di suo padre riconoscendone non solo il talento, ma anche una grande capacità di precorrere i tempi musicali. Ecco il post in questione: