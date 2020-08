Roma, incendio al Parco degli Acquedotti: “Fiamme ovunque” – VIDEO

Vasto incendio al Parco degli Acquedotti. Oggi nel primo pomeriggio una grossa nube di fumo nero si è innalzata da via del Quadraro, a Roma sud.

Un grosso incendio ha turbato la quiete della vigilia di Ferragosto a Roma Sud. Il rogo di sterpaglie è scoppiato oggi pomeriggio alle 14:40 circa in via Selinunte per poi propagarsi fino al Parco degli Acquedotti. Nonostante il vento stia rendendo particolarmente difficili le operazioni di spegnimento, una parte del rogo è già stata domata. Nel frattempo si lavora alla bonifica e alla messa in sicurezza delle aree circostanti.

Emergenza incendi nella Capitale e dintorni

A causa dell’incendio a partire dalle ore 15 è stata disattivata la rete elettrica che alimenta la tratta ferroviaria Roma-Cassino. Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili del Fuoco di Tuscolano con un’autobotte e alcuni moduli della Protezione Civile e, per la gestione della viabilità, gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso via Selinunte da via Cartagine in direzione del Quadraro e via Cartagine in direzione di via Selinunte.

Un rogo si è sviluppato anche in via Tullio Giordana. La sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Roma ha inviato sul posto la squadra di Ostia, il personale Dos 7 e quello della Boschiva di Cerveteri. Anche in questo caso la presenza di moderate raffiche di vento rende più complesse le operazioni di spegnimento, e si registrano disagi al traffico locale per via del fumo denso, tanto che le autorità competenti stanno valutando di intervenire con mezzi aerei per domare più rapidamente le fiamme.

