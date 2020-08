Situazione Temptation Island incendio: un atto di origine dolosa fa scaturire la fiamma distruttrice del fuoco proprio dove viene girato il reality Mediaset.

Un incendio ha colpito la sede storica di ‘Temptation Island‘. Si tratta dell’hotel Is Morus Relais, che sorge in Sardegna. La struttura ricettiva in Sardegna ha visto il divampare delle fiamme nelle prime ore di giovedì 6 agosto 2020, con anche la scenografia del noto reality show di Canale 5 raggiunto dal fuoco.

Subito sono accorsi i Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto a domare il rogo. E subito hanno avuto inizio le indagini sulle cause di questo incendio nei luoghi in cui ‘Temptation Island’ viene realizzato. Sulle prime c’erano dei dubbi riguardo al fatto se fosse un evento fortuito o se ci fosse un intento doloso alle spalle. Poi è arrivata la conferma della origine dolosa. L’Is Morus Relais sorge a circa 40 km di distanza da Cagliari, a Santa Margherita di Pula. Assieme ai pompieri sono arrivati all’hotel anche i carabinieri, che hanno gestito le operazioni di evacuazione dell’albergo. Tra gli ospiti della struttura risulta esserci una persona che ha dovuto ricorrere al ricovero in ospedale.

Temptation Island incendio, arriva la conferma: è di natura dolosa

A seguito dei rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco, risulta che l’incendio sembrerebbe essersi sviluppato dalla sala conferenze, causato però da un veicolo incidentato subito dopo l’esterno dell’hotel. Le forze dell’ordine hanno trovato anche una lettera minatoria, a conferma che si tratta di un attentato vero e proprio. Proprio in questi giorni sono previste le riprese della versione vip di ‘Temptation Island’, che verrà poi trasmessa a settembre da Alessia Marcuzzi. Infatti il reality va in onda con delle puntate registrate all’incirca un mese prima. Resta da vedere se tale consuetudine verrà mantenuta anche con la prossima edizione riservata ai soli personaggi famosi.

A settembre è prevista la nuova edizione

Il giorno previsto per lo start è fissato al prossimo 9 settembre. C’è poi un altro fattore che potrebbe però alterare il programma della Marcuzzi: infatti a settembre dovrebbe partire anche il ‘Grande Fratello’ con al timone ancora Alfonso Signorini. E sempre in versione vip. Cosa che starebbe dando da pensare alla produzione di TI. Il via vai di celebrità in due reality così ravvicinati da loro verrebbe visto come un qualcosa di controproducente.