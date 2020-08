Donna trovata agonizzante in un garage, muore poco dopo

Un giallo a Brampton, in Canada, dove una donna trovata agonizzante dalla polizia in un garage, muore poco dopo.

La polizia di Brampton, in Canada, sta cercando di identificare una donna trovata ferita gravemente in un garage residenziale giovedì sera. Purtroppo, la donna era in condizioni disperate ed è morta poco dopo il suo ritrovamento.

La polizia regionale di Peel è stata chiamata dal personale paramedico, nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 19:00. in una casa sulla Treeline Blvd., nella città canadese. Ritrovata in un garage una donna agonizzante.

Durante il trasporto in ospedale, a quanto si apprende, la donna sarebbe morta. Nella giornata di ieri, giovedì, a Brampton ci sono stati due omicidi, ma in base a quello che è stato possibile finora accertare, la polizia del posto non ha motivo di credere che siano collegati.

“È stata una giornata impegnativa e le informazioni vengono fuori lentamente”, ha detto il capo della polizia locale nel corso di una conferenza stampa. L’appello della polizia in queste ore è a chiunque abbia informazioni. Non è al momento chiaro il motivo per cui la donna fosse nel garage, dal momento che non è stato ancora nemmeno possibile identificarla.