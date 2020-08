Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, aria di crisi: cos’è successo

Tra la showgirl Cecilia Rodriguez e il compagno Ignazio Moser da giorni si parla di crisi. Diverse indiscrezioni vedono la coppia sempre più lontana.

Per la showgirl Cecilia Rodriguez e lo sportivo Ignazio Moser si parla di crisi nel loro rapporto. Sembrerebbe che la coppia stia affrontando un periodo non idilliaco e a dimostrarlo sarebbe anche la mancanza di gesti sui social ai quali erano solidi concedersi, ma non solo.

A innescare il sospetto che tra Cecilia e Ignazio le cose non vadano bene è anche il fatto che la coppia sta facendo vacanze separate: lui è in Trentino, mentre lei è nelle campagne della Toscana con la sua famiglia. Inoltre, non sembrerebbe che i due abbiano smentito le indiscrezioni sulla loro relazione e si parla anche di un litigio avvenuto nei giorni scorsi dal quale sarebbe generata la crisi. I due si sono conosciuti nel 2017 al Grande Fratello Vip 2 e da allora il loro legame si è solidificato sempre di più. Per questo le voci sulla fine della loro relazione sembrano di gran lunga esagerate, ma dai diretti interessati non è arrivata nessuna smentita. In fin dei conti su questa coppia così apprezzata dal mondo dello spettacolo spesso si vociferano notizie non vere, alcuni volevano che la più piccola delle sorelle Rodriguez fosse in dolce attesa, fatto poi smentito.

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 1 Ago 2020 alle ore 7:22 PDT

Il sostegno di Cecilia alla sorella Belen

Ceecilia Rodriguez, insieme al fratello Jeremias, stanno offrendo il loro supporto alla sorella maggiore Belen che, dalla chiacchieratissima rottura con Stefano De Martino, sta affrontando un periodo delicato. I fratelli Rodriguez sono molto attaccati tra di loro e, quando qualcuno di loro non sta passando un bel momento, si riuniscono tra loro, sostenendosi a vicenda.

