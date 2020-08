Mercedesz Henger | bella da togliere il fiato | una meraviglia | FOTO

Diventa più bella ad ogni scatto che posta su Instagram, Mercedesz Henger. il suo profilo social è sempre più seguito dagli utenti innamorati.

Non ce ne voglia il buon Lucas Peracchi, ma tutti noi non abbiamo occhi che per la sua Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi (anche se in realtà non sarebbe lui il padre biologico della ragazza, ma per lei è come se lo fosse, n.d.r.) sta passando un felice periodo di vacanze. Lei ed il suo fidanzato hanno toccato i più disparati posti d’Italia da nord a sud, non disdegnando anche qualche capatina all’estero, per esempio a Barcellona e poi in Ungheria, dalla nonna materna di lei.

Tutto è documentato sul profilo social di Mercedesz. E come unico comune denominatore, tutti gli scatti postati su Instagram hanno il fatto di ritrarre la 28enne italo-ungherese sempre più bella. Con i vestiti o con il costume da bagno, lei è sempre uno splendore. Merito della perfezione che contraddistingue il suo fisico ed anche della abbronzatura acquisita, che le dona indubbiamente un fascino ulteriore.

Mercedesz Henger, una bellezza tutta da contemplare

Ma sono anche gli occhi, i suoi sguardi ed il suo sorriso a fare la differenza. La giovane Henger davvero trova il modo di risultare sempre più avvenente ed attraente. Ed allora davvero non ci resta altro che invidiare il suo fidanzato per poterla avere tutta per sé, fortunatissimo lui.

