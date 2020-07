Stasera in tv – Superquark con Piero Angela su Rai 1, oggi 22 luglio

La nuova edizione di Superquark, condotta da Piero Angela, tornerà con i suoi servizi, documentari esclusivi e rubriche alla divulgazione scientifica: le anticipazioni di oggi, 22 luglio

Come per tanti programmi in palinsesto, anche Superquark è finalmente tornato in onda su Rai 1 con una nuova edizione.

Nuovi servizi, rubriche e documentari esclusivi che ci daranno la possibilità di rispondere a tanti perché rimasti sino a ora lontani dalla nostra comprensione. Superquark, che inizierà su Rai 1 alle ore 21.25, ci porterà alla scoperta di Paesi lontani e tanto altro ancora… Scopriamo qualche anticipazione in più sugli argomenti trattati dal programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Superquark 2020: le anticipazioni sui servizi di stasera

Nella prima puntata della nuova stagione di Superquark, la trasmissione condotta da Piero Angela porterà i telespettatori alla scoperta dell’Asia, il continente più grande del mondo. Essendo anche il Paese che ospita al suo interno gli ambienti più diversi, l’Asia detiene il primato della la più grande varietà di animali che la abitano. Il documentario è stato realizzato dalla BBC ed è in apertura di puntata. Il punto focale su cui il programma si concentrerà, dopo la natura, sarà la tecnologia e, nello specifico, come questa si ponga sempre più a garante della vita umana. La mammografia, per esempio, ha permesso di compiere grandi passi nella lotta contro il cancro al seno.

In un reportage, Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni spiegheranno cosa sia la mammografia in 3D e perché questa innovazione sia tanto importante.

Dai vulcani agli insetti, dalle grotte di ghiaccio della Groenlandia alla scienza del bacio, dal neutrino sino alle virtù della frutta (e molto altro), Superquark saprà come arricchire la nostra immaginazione e, perché no, rispondere a domande che non abbiamo mai avuto il coraggio di fare.

