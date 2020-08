Election Day: Regionali e referendum il 20 e 21 settembre – VIDEO

Regionali e referendum il 20 e 21 settembre insieme alle amministrative: la Consulta dà l’ok per l’Election Day.

Ok dalla Consulta all’election day del 20 e 21 settembre. Il semaforo verde arriva appunto dalla Corte costituzionale, che rigetta quattro conflitti di attribuzione sollevati e che riguardavano il taglio dei parlamentari.

I ricorrenti erano il Comitato promotore per il no, la Regione Basilicata , il senatore Gregorio De Falco ( Gruppo misto) e +Europa. Per motivi diversi tutte e quattro le eccezioni sollevate sono state bocciate dalla Consulta.

In particolare, il quesito posto dal Comitato del No è stato bocciato in quanto “la Costituzione non gli attribuisce una funzione generale di tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell’intero corpo elettorale”. Ora dunque non ci sono più dubbi: gli italiani ritorneranno al voto il 20 e 21 di settembre per rinnovare consigli regionali e amministrazioni locali, ma anche per dire la propria sul taglio dei parlamentari.