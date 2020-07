Scuole chiuse a settembre per le Elezioni 2020: le date ufficiali

Le scuole resteranno chiuse a settembre per le votazioni amministrative e regionali. Vengono pubblicate le date ufficiali per le Elezioni 2020.

A settembre 2020 si terranno le Elezioni Regionali e Amministrative e le scuole, a pochi giorni dalla riapertura ufficiali, dovranno nuovamente chiudere per lasciare spazio alle votazioni. Dal Viminale arriva la possibilità eccezionale di organizzare le elezioni in sedi istituzionali alternative.

A causa dello svolgimento delle Elezioni Regionali ed Amministrative gli edifici scolastici dovranno rimanere chiusi per qualche giorno a settembre, per poter permettere l’allestimento dei seggi elettorali e consentire il regolare svolgimento delle votazioni. Questo richiederebbe la sospensione delle lezioni per qualche giorno. Il Ministero dell’Istruzione ha disposto un’unica data per tutte le Regioni per l’inizio dell’anno scolastico, ossia lunedì 14 settembre, ad eccezione della Campania. Eppure, dopo pochi giorni, gli edifici scolastici sarebbero costretti a chiudere nuovamente.

Le date ufficiali delle Elezioni 2020

Sono 54.800 gli edifici che ospiteranno i seggi elettorali necessari per consentire le Elezioni 2020 che si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. Sono circa 1.050 i Comuni che andranno al voto, tra cui anche Reggio Calabria e il capoluogo del Veneto. Si voterà nelle stesse giornate anche per le elezioni Regionali in Liguria, Campania, Puglia, Toscana, Marche e Valle d’Aosta. Per questo la regione Campania ha deciso di far tornare nelle aule gli studenti dal 24 settembre. Se poi dovesse essere necessario un ballottaggio, le scuole dovrebbero chiudere nuovamente il 3 e il 4 ottobre. Dal Viminale arriva la possibilità di organizzare le elezioni in sedi istituzionali alternative, come negli uffici postali, ma non è ancora certo.

