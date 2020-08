David Silva, chi è: età, carriera e curiosità sul nuovo acquisto della Lazio

David Silva è il nuovo trequartista della Lazio di Simone Inzaghi, scopriamo chi è il calciatore spagnolo che in carriera ha vinto tutto.

La notizia è ormai data per certa: David Silva sarà il prossimo fantasista della Lazio. Il calciatore spagnolo arriverebbe dal Manchester City di Pep Guardiola, del quale è stato uno straordinario protagonista. Sebbene per i fan occasionali il suo nome non ha lo stesso richiamo di quello di Cristiano Ronaldo, lo spagnolo è senza dubbio uno dei calciatori più forti dell’ultimo decennio. Classe ’86, David ha compiuto da poco 34 anni e si avvia verso la fine della carriera, ma la sua classe è fuori parametro e a Roma (sponda Lazio) hanno sempre tratto grande beneficio e risultati dai campioni a fine carriera (due nomi su tutti Klose e Claudio Lopez).

In questa ultima stagione, Silva è stato impiegato per 27 incontri ed ha messo a segno 6 reti e fornito ai compagni 10 assist. Un contributo numerico di rilievo per un fantasista che però dice troppo poco sull’importanza e la qualità di un giocatore capace di cambiare le partite con un passaggio, un’accelerazione o un inserimento. Alla Lazio potrebbe dare qualità nel palleggio offensivo, capacità di gestire i ritmi di gioco e di trovare soluzioni offensive differenti da quelle costruite su schemi e movimenti preparati in allenamento.

Chi è David Silva

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Valencia, David Silva ha esordito nella Liga con il Celta Vigo a soli 19 anni. L’anno seguente è tornato al Valencia e ne è diventato un titolare inamovibile. La sua visione di gioco, la capacità di tenere il pallone in qualsiasi condizione, i dribbling ed i passaggi filtranti lo rendevano una pedina indispensabile nello scacchiere valenciano. Le prestazioni nella Liga ed in Champions League lo hanno fatto entrare nel giro della nazionale spagnola, con la quale ha vinto da titolare e protagonista due Europei (2008-2012) ed un Mondiale (2010).

Proprio dopo la vittoria al Mondiale sudafricano, David è stato acquistato dal Manchester City, squadra nella quale è diventato un protagonista assoluto in tandem con il Kun Sergio Aguero. In questi 10 anni di permanenza in Inghilterra, Silva ha vinto 4 Premier League, 5 Coppe di Lega e 2 Community Shield. L’unico trofeo che gli manca in carriera è la Champions League, per la quale è ancora in corsa quest’anno con la squadra inglese.