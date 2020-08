Atalanta PSG Champions League: streaming, diretta, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Atalanta e PSG, valida per i quarti della Champions League: vedere in streaming, diretta tv, formazioni probabili.

Tutto pronto, da stasera per quanto riguarda l’assegnazione della Champions League, si fa sul serio: parte infatti la Final Eight, che si disputerà a Lisbona e che vedrà impegnata una sola squadra italiana: l’Atalanta di Gasperini.

Leggi anche –> Cristiano Ronaldo: a rischio il suo record in Champions League

Proprio i nerazzurri bergamaschi – autentica rivelazione del torneo dopo una partenza imbarazzante – aprono le danze sfidando i campioni francesi del PSG, formazione sicuramente molto dotata ma che non ha mai trionfato sul fronte Champions. Atalanta che dovrà fare a meno del proprio talento Ilicic, per ragioni ancora non note.

Leggi anche –> Atalanta, il ritorno a sorpresa di Josip Ilicic: “Forza!” – FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dove vedere in diretta e in streaming la partita tra Atalanta e PSG

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 21.00 allo stadio ‘Da Luz’ di Lisbona verrà trasmessa in diretta Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Chi non potesse vederla in tv può seguirla con un abbonamento anche coi servizi SkyGo e NowTv. Sarà inoltre visibile su Canale 5 in chiaro, in diretta e streaming sul sito.

Essendo l’Atalanta di fatto un’esordiente in Champions League, per lei questa è anche la prima gara ufficiale col Paris Saint Germain. Due soli i precedenti contro squadre francesi per i bergamaschi: contro il Lione nella fase a gironi di Europa League 2017/18, un pareggio per 1-1 in Francia e una vittoria di misura per 1-0 a Bergamo. Per il PSG mai nessuna vittoria con squadre italiane in Champions League, ma due perse e quattro pareggiate.

Atalanta Psg: le formazioni in campo questa sera

Gasperini e Tuchel stanno completando le proprie scelte in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni in campo:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Sarabia, Icardi, Neymar.