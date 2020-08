Nel corso delle prime ore di martedì 11 agosto una scossa di terremoto in Calabria ha fatto tremare la terra, facendosi sentire distintamente.

Scossa di terremoto in Calabria. Un movimento tellurico improvviso ha fatto smuovere i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia installati nella regione. Il tutto è avvenuto alle ore 03:36 in località Aprigliano, in pieno Parco Nazionale della Sila, in provincia di Cosenza.

L’INGV ha registrato una scossa di magnitudo 3.7, con una replica lievemente minore in quanto a forza seguita poco dopo. Alle 03:38 infatti c’è stata un’altra scossa, di 3.0, a 17 km di profondità per quanto riguarda l’ipocentro. Non si hanno notizie relative a danni a cose o persone, ma il terremoto è risultato di intensità rilevante, con diverse persone che hanno sentito quanto successo e che si sono svegliate di soprassalto nel cuore della notte.

Terremoto Calabria, in tanti manifestano la loro paura sui social network

Il terremoto in Calabria è stato avvertito in maniera distinta anche a Cosenza e Lamezia Terme, come comunicato da alcuni residenti sui social network. E come sempre accade in questi casi, coloro che hanno sentito il fenomeno naturale ne hanno parlato con una certa dose di spavento su Twitter in particolare. I messaggi in tal proposito sono numerosi ed ancora se ne parla a mattina inoltrata.

