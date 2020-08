Stelle cadenti di agosto 2020: lo spettacolo delle Perseidi in diretta web. Ecco dove e come.

Come ogni anno c’è grande attesa per le stelle cadenti di agosto, le Perseidi, chiamate anche lacrime di San Lorenzo, dal nome del santo martire che si celebra il 10 agosto. La pioggia di meteore delle Perseidi raggiunge il suo culmine proprio nelle notti tra il 10 e 13 agosto, attirando esperti astrofili ma anche tanti semplici appassionati. Si tratta, infatti, di uno degli sciami meteorici più importanti dell’anno, per frequenza, numero e luminosità delle meteore che dallo spazio entrano nell’atmosfera terrestre incendiandosi, creando il suggestivo effetto di stelle cadenti.

L’estate, poi, favorisce lo stare all’aperto durante la notte, grazie al clima piacevole, e tanti sono gli eventi organizzati per osservare la pioggia di stelle cadenti. Dagli incontri con esperti astronomi alle cene o degustazioni all’aperto sotto le stelle, dagli spettacoli alle escursioni in montagna o alle gite in barca, lontano dalle luci delle città, per ammirare il fenomeno in tutto il suo splendore.

Tra gli appuntamenti da non perdere ci sono anche le dirette web, per chi vuole osservare le stelle cadenti con telescopi ad alta risoluzione e con una spiegazione più tecnica. Se anche voi siete interessati a una visione ravvicinata delle Perseidi ecco cosa dovete sapere.

Stelle cadenti di agosto 2020: lo spettacolo delle Perseidi sul web

Per chi non può o non vuole spostarsi da casa o dalla città ma desidera lo stesso osservare le stelle cadenti di agosto 2020 ad alta definizione, con gli strumenti dell’astronomo professionista, guardando anche quelle che solitamente non si vedono a occhio nudo, questo evento online fa al caso suo.

Stiamo parlando della diretta web offerta dal Virtual Telescope Project di Gianluca Masi, sempre in prima linea per i principali eventi astronomici. Come per le eclissi o le comete, anche per le stelle cadenti il Virtual Telescope mostrerà in diretta gli sciami meteorici delle Perseidi che illumineranno il cielo delle prossime notti di agosto.

Quest’anno, poi, la visione sarà favorita dall’assenza del disturbo della luce della Luna, che sarà in fase calante e presente in cielo solo nelle ore che precedono il crepuscolo mattutino e comunque sarà bassa sull’orizzonte.

L’appuntamento per l’osservazione delle Perseidi online, in diretta web, è per martedì 11 agosto alle ore 22.00. Il picco delle stelle cadenti 2020 quest’anno è previsto proprio tra l’11 e il 12 agosto. Il Virtual Telescope trasmetterà l’evento online gratuitamente. Grazie alle potenti telecamere astronomiche ad ampio campo visivo saranno visibili anche le meteore più piccole.

La diretta web del Virtual Telescope Project sulle stelle cadenti di agosto 2020 sarà mostrata a questo link: www.virtualtelescope.eu/2020/07/30/perseid-meteor-shower-2020-online-observation-11-aug-2020

Un appuntamento da non perdere!

