Spezia Chievo playoff serie BKT: vederla in streaming e formazioni

La partita tra Spezia e Chievo è la semifinale di ritorno dei playoff della Serie BKT: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Ancora un altro appuntamento con la Serie BKT, dove è in corso il rush finale per scoprire chi andrà in Serie A TIM quest’anno insieme a Benevento e Crotone, già promosse direttamente. Siamo infatti ormai ai playoff con le semifinali che sanciranno le due finaliste.

Stasera la prima delle due semifinali di ritorno con lo Spezia che ospita il Chievo ed è ‘costretto’ alla rimonta. Infatti, deve vincere con due gol di scarto per andare in finale. Domani invece il Pordenone, dopo aver battuto il Frosinone in trasferta, si gioca le sue carte in casa.

Spezia Chievo: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questa sera allo Stadio Picco di La Spezia è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Il fischio di inizio è alle ore 21.00 di oggi martedì 11 agosto: in base al regolamento, che non convalida i gol in trasferta, se lo Spezia riuscisse a vincere con due gol di scarto passerebbe il turno, in quanto essendo arrivata la squadra ligure meglio in classifica, si qualificherebbe per questo, a parità di gol.

Spezia Chievo, le due squadre in campo: le formazioni

Italiano e Aglietti sono pronti per la sfida di stasera e hanno fatto le loro scelte. Queste le possibili formazioni: