Melissa Satta nella bufera per il figlio: “Come fa ad avere quel fisico?”

Melissa Satta posta una foto insieme al figlio e viene attaccata da alcuni utenti che ritengono innaturale il fisico del bambino.

La bellissima Melissa Satta si sta godendo le vacanze estive insieme al compagno Kevin Prince Boateng ed al figlio Maddox. La famiglia appare felice nelle foto Instagram in cui mostra gli scenari da sogno in cui è immersa. Qualche ora fa l’ex velina ha pubblicato una foto insieme al piccolo Maddox. Mamma e figlio si trovano di fronte al mare e sorridono alla fotocamera. Solitamente i fan si sarebbero soffermati nel fare commenti lusinghieri sul fisico perfetto di Melissa, ma in questo caso la loro attenzione è stata attirata dal giovanissimo erede.

Il bambino, infatti, si mostra in perfetta forma: fisico asciutto e addominali da fare invidia a molti uomini che ci lavorano quotidianamente da anni. Proprio l’estetica del piccolo è ciò che ha suscitato la maggiore curiosità dei fan. Molti si limitano a fare i complimenti al piccolo per il fisico definito, come chi scrive: “Il bambino ha già un fisico migliore del mio”, oppure: “Già ha più addominali di me in tutta l intera vita… Passato presente e futuro”.

Melissa Satta criticata per il fisico del figlio: “Troppo magro”

❤️ #maddox



Se la maggior parte degli utenti si è limitata a complimentarsi con il bimbo per gli addominali, c’è chi invece ritiene che il piccolo sia denutrito. Alcuni utenti hanno sottolineato come Maddox sia troppo magro ed altri hanno addirittura consigliato di farlo mangiare di più. Tra i vari commenti si legge: “Fallo Magna”, oppure “Troppo Magro”, e ancora chi articola meglio la critica: “Per me il bambino è magrissimo non in forma”. La Satta, abituata simili critiche non richieste, ha preferito non rispondere a questi commenti.