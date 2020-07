È Melissa Satta ad essere questa volta sotto la luce dei riflettori. Le voci parlano di un altro figlio. Scopriamo insieme gli ultimi gossip.

Si torna a parlare della bellissima Melissa Satta. I rumors che circolano intorno alla donna sono numerosissimi e negli ultimi tempi il suo nome fa il giro di tutte le riviste di gossip. Cosa si vocifera sul suo conto? Scopriamolo insieme.

In arrivo il secondo figlio? È questa la domanda che ruota intorno alla figura di Melissa nelle ultime settimane. Sembrerebbe infatti che le voci insistano proprio sulla probabile nuova gravidanza della donna. Ma cosa ci sarà di vero? A quanto pare la risposta e i chiarimenti da parte della Satta sono arrivati fulminei.

È il settimanale di Alfonso Signorini Chi a chiarire la situazione. Il magazine pubblica infatti un’intervista fatta a Melissa all’interno della quale la donna chiarisce di non aspettare un altro figlio. Proprio così, i follower della celebre modella dovranno rassegnarsi al fatto che per il momento non c’è la possibilità che la famiglia della Satta veda un nuovo piccolo arrivato.

Sono giornate di festa queste per Melissa Satta. La donna, in vacanza già da qualche tempo, ha ricevuto una dolce sorpresa. Il suo principe azzurro Boateng l’ha raggiunta a sua insaputa per poter festeggiare insieme a lei il quarto anniversario di matrimonio. Il calciatore si è presentato alla moglie con un bellissimo e folto mazzo di rose rosse in mano. L’amore che si palpa nell’aria dà dunque la speranza a tutti i fan della coppia che vorrebbero Melissa incinta del secondogenito.

Melissa Satta e Boateng: esiste la possibilità di allargare la famiglia?

Nonostante tutte le voci di una possibile gravidanza attuale siano state smentite da Melissa Satta, i fan non si rassegnano. Continuano infatti le domande alla coppia in merito all’idea di allargare la famiglia. La modella risponde di avere intenzione di regalare un fratellino o una sorellina al primogenito di 6 anni Maddox. Perciò, nonostante momentaneamente non ci sia nessuna nuova gravidanza in vista, Melissa sembrerebbe non aver abbandonato il desiderio del pancione.