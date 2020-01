Melissa Satta, scatto bollente in sauna: il tatuaggio che fa discutere

Melissa Satta continua a mettere in mostra tutta la sua bellezza: la foto che fa ammattire i propri follower con un dettaglio importante

Gli anni passano, ma la bellezza resta immutata. Melissa Satta ha pubblicato un nuovo scatto davvero bollente in sauna per un weekend in totale relax. L’ex velina di Striscia la Notizia ha trascorso alcune ore insieme alle sue amiche con un fisico davvero mozzafiato. La moglie del calciatore della Fiorentina, Kevin-Prince Boateng, cura molto l’alimentazione e la sua forma fisica con numerose ore settimanali trascorse in palestra come testimoniano i suoi post su Instagram. Anche sulle storie di IG la bella sarda si è messa in luce con le sue forme che fanno ammattire i propri follower, che la seguono attentamente e in maniera costante.

LEGGI ANCHE >>> Melissa Satta, chi è: età, carriera e vita privata della modella italiana





Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Melissa Satta, il tatuaggio che non piace

Sotto al suo ultimo post sono arrivati numerosi complimenti e messaggi d’affetto per la showgirl, ma ci sono stati anche diversi commenti provocatori per quanto riguarda un dettaglio che non è passato inosservato: un tatuaggio sulla caviglia che ha fatto discutere i propri follower. Un particolare capace di suscitare numerose polemiche con la Satta che continua a pensare al suo stato di forma.