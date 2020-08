Inter Leverkusen Europa League: streaming gratuito, diretta tv, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Inter e Leverkusen, valida per i quarti dell’Europa League: vedere in streaming gratuito, diretta tv, formazioni probabili.

Sono rimaste soltanto l’Inter in Europa League e l’Atalanta in Champions League a rappresentare l’Italia nelle Final Eight delle due principali competizioni europee. Si parte stasera con la squadra milanese che sfida il Leverkusen.

Leggi anche –> Atletico Madrid | Correa e Vrsaljko positivi ma il club va a Lisbona

Gli uomini di Antonio Conte, dopo aver eliminato il Getafe non senza qualche patema, si scontrano contro la squadra tedesca, che quest’anno ha già affrontato un’altra italiana. Era stata infatti inserita nel girone della Juventus, perdendo con i bianconeri in entrambe le occasioni.

Leggi anche –> Vespe killer: morto l’ex portiere Gunther Mair, stella del Trento – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Inter Leverkusen: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 21.00 alla ‘Merkur Spiel-Arena’ di Düsseldorf sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su Tv8. Si potrà seguire la diretta streaming dell’evento anche su Now Tv e Sky Go. Inoltre, sul sito di Tv8 è possibile seguire in streaming la diretta della partita.

Terzo confronto tra le due squadre: i precedenti risalgono alla fase a gironi della Champions League 2002-2003, con due vittorie nerazzurre. Sono 50 invece i precedenti tra l’Inter e le squadre tedesche: anche in questo caso, il bilancio è favorevole alla squadra italiana con 23 vittorie, 9 pareggi e 18 vittorie tedesche.

Inter Leverkusen, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Bosz sono pronti per la sfida di stasera e hanno fatto le loro scelte. Queste le possibili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven; Demirbay, Baumgartlinger, Palacios; Bailey, Havertz, Diaby.