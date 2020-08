Dove andare al mare a Gallipoli? La spiaggia più bella e com’è il mare?

La spiaggia più bella di Gallipoli: dove andare al mare e com’è l’acqua?

La Puglia, neanche a dirlo, è una regione meravigliosa. Soprattutto durante l’estate le sue spiagge e tutta l’area del Salento, Gallipoli in primis, si riempiono di turisti.

Tutti vogliono scoprire le spiagge segrete, quelle più selvagge, quelle più romantiche. Una vacanza in Salento è quindi un sogno, ma se alloggiate a Gallipoli vi starete chiedendo dove andare al mare, qual è la spiaggia più bella e com’è il fondale?

Dove andare al mare a Gallipoli?

Se siete a Gallipoli e volete andare al mare sappiate che una spiaggia vale l’altra. Non lo diciamo per screditare, ma perché ovunque capitiate qui ci sono delle spiagge meravigliose!

Il Salento e le sue spiagge sono una bellezza senza paragoni né precedenti.

La spiaggia più bella di Gallipoli non si può eleggere in modo oggettivo. Dovrete provarle tutte e poi scegliere!

La spiaggia più bella di Gallipoli: quale scegliere?

Le Spiagge più belle di Gallipoli:

Puritate : se non volete praticamente muovervi da Gallipoli questa spiaggia minuscola è sotto il centro storico. Conosciuta anche come spiaggia della Purità è l’ideale per un tuffo veloce e poi una gita nel cuore della città.

: se non volete praticamente muovervi da Gallipoli questa spiaggia minuscola è sotto il centro storico. Conosciuta anche come spiaggia della Purità è l’ideale per un tuffo veloce e poi una gita nel cuore della città. Lido Conchiglie : siamo vicini al centro, solo 8 chilometri dal cuore di Gallipoli e qui troverete un lungo tratto costiero di sabbia fine che si alterna a rocce perfettamente levigate dal mare e dal vento. Questa non è una spiaggia segreta, ma è molto intima e riservata, perfetta per chi cerca relax.

: siamo vicini al centro, solo 8 chilometri dal cuore di Gallipoli e qui troverete un lungo tratto costiero di sabbia fine che si alterna a rocce perfettamente levigate dal mare e dal vento. Questa non è una spiaggia segreta, ma è molto intima e riservata, perfetta per chi cerca relax. Baia Verde : mare a Gallipoli significa anche divertimento e questa è sicuramente la spiaggia che fa per voi. Siamo a 10 minuti dal centro e questa è una della aree più affollate di tutta la città. Il mare è da sogno, ma anche la movida, con stabilimenti super chic, rendono questo luogo un paradiso!

: mare a Gallipoli significa anche divertimento e questa è sicuramente la spiaggia che fa per voi. Siamo a 10 minuti dal centro e questa è una della aree più affollate di tutta la città. Il mare è da sogno, ma anche la movida, con stabilimenti super chic, rendono questo luogo un paradiso! Rivabella : altra spiaggia dove andare al mare a Gallipoli è sicuramente questa. Perfetta anche per le famiglie, ha alle spalle una meravigliosa pineta che permette di riposarsi e di godere di un po’ di fresco nelle ore più calde. Com’è il mare? Caraibico.

: altra spiaggia dove andare al mare a Gallipoli è sicuramente questa. Perfetta anche per le famiglie, ha alle spalle una meravigliosa pineta che permette di riposarsi e di godere di un po’ di fresco nelle ore più calde. Com’è il mare? Caraibico. Punta Suina: ci spostiamo un pochino dal centro di Gallipoli, ma senza esagerare. Questa spiaggia è una delle più belle non solo del Salento, ma di tutta Italia. Si tratta di un’area protetta meravigliosa nel Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea. Un consiglio? Rimanete qui fino al tramonto.

Com’è il mare a Gallipoli?

Ora che avete scoperto come sono le spiagge a Gallipoli, vi starete chiedendo se il mare e i litorale è caratterizzato da sabbia o da pietre e se è ideale per tutti o no.

Sicuramente il mare di Gallipoli è caratterizzato da colori che ricordano le Maldive. Acqua cristallina, quasi trasparente, di un azzurro intenso. Generalmente le spiagge a Gallipoli sono quasi tutte di sabbia quindi perfette per tutta la famiglia.

(Fonte immagini AdobeStock)