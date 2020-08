Morta Silvia Angoli, lo schianto contro un albero: aveva solo 30 anni

Muore una motociclista di soli 30 anni, Silvia Angoli, schiantandosi rovinosamente contro un albero. Scopriamo cosa è successo.

È tragedia per la giovane Silvia Angoli. La motociclista è morta in seguito ad un tragico incidente mentre era alla guida del motoveicolo. Aveva soltanto 30 anni la giovane, e ancora tutta la vita davanti. La sua scomparsa ha lasciato nel cuore dei cari una cicatrice indelebile, impossibile da sanare.

È successo tutto troppo in fretta, in data venerdì 9 Agosto 2020, durante la notte. Il drammatico evento ha scosso tutta la zona di Baragalla, in provincia di Reggio Emilia. La giovane Silvia si è rovinosamente schiantata contro un albero mentre era alla guida della sua moto. In seguito al grave incidente sono accorsi i primi soccorritori, ma per la ragazza non c’è stato più niente da fare, è probabilmente morta sul colpo.

Il rumore delle ambulanze e della Polizia ha svegliato tutta la periferia sud cittadina di Bargalla. Una motociclista di soltanto 30 anni, Silvia Angoli, in sella alla sua Bmw, è uscita dalla carreggiata intorno Alle ore 01:15 di notte, schiantandosi in seguito contro un albero. Nessuna via di fuga per la ragazza, che ha perso la vita immediatamente dopo il violentissimo scontro.

Silvia era originaria di Vigevano, ma lavorava e viveva in provincia di Reggio Emilia. Le circostanze della sua morte sono impossibili da determinare. Nessuno riuscirà mai a capire con esattezza il motivo per il quale la sua moto sia uscita dalla carreggiata. A primo impatto, secondo quando gli organi competenti sono riusciti a ricostruire, pare che alla base dell’incidente ci sia stata soltanto una fatidica distrazione, e che nessun altro sia coinvolto nel tragico incidente.

Motociclista muore in seguito ad un incidente: le parole delle amiche

Silvia Angoli ha perso la vita in seguito ad un violentissimo incidente in moto. La sua famiglia ed i suoi cari sono rimasti devastati in seguito alla perdita. “Era una ragazza speciale”, hanno dichiarato le amiche più care. “Una donna forte con un credo speciale nell’amicizia, con un carattere deciso, che nonostante tutte le avversità ha sempre saputo alzare la testa ed andare avanti.” I funerali per la 30enne avranno luogo mercoledì mattina alle ore 10:30, nella località di Vigevano.