Sposa rimasta vedova due settimane dopo il matrimonio: la tragedia successa al marito. La donna ha raccontato tutto il proprio dolore per quanto le è accaduto a pochi giorni dalle proprie nozze.





Si erano sposati solo due settimane prima, poi un drammatico incidente ha messo fine per sempre al loro amore. E per la novella sposa è stato un dolore insopportabile.

Sposa rimasta vedova due settimane dopo il matrimonio: ecco il perché e cosa è accaduto al marito

Aveva appena 39 anni, Jevgenijs Kirilliovs, quando, il primo novembre scorso, il primo giorno di lavoro dopo il periodo trascorso in viaggio di nozze con la propria amata, l’uomo è morto in un tragico incidente, lasciando sola la sua sposa. I due erano diventati marito e moglie appena due settimane prima.

La tragedia è avvenuta in Inghilterra e precisamente nella contea del Northamptonshire, a Daventry. E’ stato qui vicino, precisamente sulla A45, che un camion, che viaggiava sul lato opposto della carreggiata, si è schiantato contro l’auto di Jevgenijs, mettendo per sempre fine alla vita dell’uomo.

Piotr Wierzbicki è il nome di colui che guidava invece il camion, anche lui 39 anni, e che si è dichiarato colpevole. L’uomo è stato arrestato venerdì. Dovrà ora scontare la pena di due anni e otto mesi.

La donna, come si legge sul Mirror, si è detta annientata da questa vicenda, descrivendo l’uomo che aveva al proprio fianco come la propria anima gemella, nonché come padre dei loro due figli. Secondo le parole della sua sposa, Jevgenijs era un padre amorevole e dedito alla propria famiglia.

Le forze dell’ordine si sono dichiarate estremamente soddisfatte di aver arrestato il colpevole della vicenda, il quale ha ammesso la propria colpa. Anche se questo non potrà senz’altro colmare il dolore per la perdita di Jevgenijs nel cuore della sua sposa e in quello di tutta la sua famiglia.