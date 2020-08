Valentina Dallari in ospedale: “Priva di sensi, ha sbattuto la testa”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari, è finita nelle scorse ore in ospedale: “Priva di sensi, ho sbattuto la testa”, viene spiegato.

Poco più di un anno fa, Valentina Dallari aveva fatto parlare molto di sé per aver voluto rendere pubblica la sua storia. Dopo una dura battaglia, infatti, aveva annunciato di aver sconfitto l’anoressia e di stare molto meglio.

Ex tronista nella stagione 2014-15, corteggiata da Gianluca Tornese, Mariano Catanzaro e Andrea Melchiorre, alla fine scelse quest’ultimo, ma la relazione tra i due durò davvero poco. Iniziò quindi per lei, che per passione e lavoro fa la dj, un periodo molto difficile, in cui si acuirono i suoi problemi.

Cosa è accaduto a Valentina Dallari

In particolare, la giovane donna ha dovuto appunto combattere la sua battaglia contro l’anoressia. “Riconoscere di essere malati non è semplice infatti anche io non credo di averlo capito davvero”, ha raccontato qualche tempo fa. Negli ultimi mesi, si è tornato a parlare di lei, perché è ritenuta la compagna del trapper Junior Cally, la cui partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo è stata contestatissima.

Stando ora al suo racconto sulle Instagram Stories, la giovane – autrice dell’autobiografia ‘Non mi sono mai piaciuta’ – ha avuto un incidente domestico: “A quanto pare sono svenuta, tirando una testata pazzesca a terra e contro il tavolo”. In un primo momento, aveva addirittura pensato a un furto, quindi ha spiegato che in realtà ha avuto un mancamento e ha concluso: “Dopo questa testata spero di non diventare normale”.