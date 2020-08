Uomini e Donne, tre nuovi tronisti: verranno scelti dal pubblico

Nel nuovo formato di Uomini e Donne sarà il pubblico a poter scegliere i candidati per essere nuovi tronisti della prossima edizione. In tre si contendono il posto.

Per la nuova stagione di Uomini e Donne arrivano nuovi candidati per il trono. I profili dei nuovi tronisti mostrati dalla redazione del programma sembrano molto interessanti: un giovane con una storia familiare difficile, un fisioterapista sicuro di sé e un operaio di un’azienda alimentare e tiktoker.

Non si sa ancora come procederà la redazione di Uomini e Donne alla selezione dei nuovi tronisti, ma è stato reso noto che i troni quest’anno saranno solo due e non tre, pertanto i nuovi candidati Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda dovranno sottoporsi a un’eliminazione. Su Instagram e sugli altri social network è stato chiesto al pubblico di esprimere la propria preferenza attraverso la piattaforma di Witty Tv; la redazione potrebbe seguire esclusivamente il parere degli utenti e realizzare un unico step per la selezione. Chi perde potrebbe però avere anche avere altre possibilità per farsi valere e conquistare la sedia rossa.

Uomini e Donne, chi sono i nuovi aspiranti tronisti

I nuovi tronisti sono Davide, di 25 anni originario di Gallipoli. Lui lavora in un ristorante da quando era adolescente perché il padre ha avuto problemi con le forze dell’ordine. Gianluca De Matteis è un fisioterapista di 30 anni che è appassionato di sport e motociclismo; Davide Blanda viene da Novara ed ha 27 anni, lavora in un’azienda alimentare ed ha 50 mila followers su Tik Tok. Tutti e tre sono dei buoni candidati, bisognerà solo aspettare per capire quali saranno i due a salire sul trono.

